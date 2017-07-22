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Hall of Fame

Pro Football Hall of Fame festivities begin; Community Parade to step off Sunday in Canton

Beacon Journal staff report

Published: July 22, 2017 - 02:09 PM
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Members of the Pro Football Hall of Fame Class of 2016 wave to the crowd at the enshrinees' dinner, Aug. 4, 2016, in Canton, after receiving their gold jackets. From left are: Tony Dungy, Marvin Harrison, Kevin Greene, Orlando Pace, Brett Favre, and Edward J. Debartolo, Jr. Not shown are representatives for the late Dick Stanfel and Ken Stabler. (Scott Heckel/The Repository via AP)


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