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Pulling rank: Akron police promote 13 top cops

Beacon Journal staff report

Published: June 28, 2017 - 09:12 PM | Updated: June 29, 2017 - 08:29 AM
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Akron police Wednesday promoted 13 members of its force during a ceremony at the Akron-Summit County Public Library downtown. (Image courtesy of the Akron Police Department)


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