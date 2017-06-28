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Pulling rank: Akron Police promote 13 top cops Wednesday

Beacon Journal staff report

Published: June 28, 2017 - 09:12 PM
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Akron police Wednesday promoted 13 members of its force during a ceremony at the Akron-Summit County Public Library downtown. (Image courtesy of the Akron Police Department)


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