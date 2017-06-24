All CATEGORIES
☰ Menu

Putting on the glitz: Northfield frock shop provides 441 gowns to girls attending area proms

Beacon Journal staff report

Published: June 24, 2017 - 02:05 PM

MORE IN NEWS

hist26
Local history: Akron woman, 92, shares memories as family observes 100th anniversary in town - 7:22 PM

Georgia native Edward Scrutchings arrived 100 years ago in Akron with the goal of finding steady work and building a better life for his family.

Akron Marathon Race Series: Course records broken at National Interstate 8k & 1 Mile
dyer25_03
Bob Dyer: Beware the ides of Peninsula — and the $250 fine
zima
Zima is back for the zummer; readers ready for nostalgia in a bottle
blueline25_01
Blue Line Beginners celebrate crossing finish line at Akron race
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next