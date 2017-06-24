Putting on the glitz: Northfield frock shop provides 441 gowns to girls attending area proms

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tk9SVEhGSUVMRDogUm9ja2luJiM4MjE3OyBGcm9ja3MgJiM4MjEyOyBhIHZvbHVudGVlci1y
dW4gc2hvcCBjcmVhdGVkIHRvIGhlbHAgcGVvcGxlIGdvIHRvIGZvcm1hbCBldmVudHMgd2hvIGNv
dWxkbiYjODIxNzt0IG90aGVyd2lzZSBhZmZvcmQgaXQgJiM4MjEyOyBwcm92aWRlZCBnb3ducyB0
byA0NDEgZ2lybHMgaGVhZGVkIHRvIHRoZSBwcm9tIHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+TmVhcmx5IGhh
bGYgb2YgdGhlIGdvd25zIHdlcmUgZ2l2ZW4gdG8gdGhlIHRlZW5hZ2VycyBhdCBubyBjaGFyZ2Uu
IEFub3RoZXIgMTA5IGdvd25zIHdlcmUgcHJvdmlkZWQgdGhyb3VnaCBhIHNwb25zb3IgcHJvZ3Jh
bS4gQW5kIDEyNiBnb3ducyB3ZXJlIHNvbGQgZm9yICQxIHRvICQ0MCwgd2l0aCBhbGwgdGhlIG1v
bmV5IGdvaW5nIGJhY2sgaW50byBSb2NraW4mIzgyMTc7IEZyb2NrcyB0byBoZWxwIG90aGVycyBp
biB0aGUgZnV0dXJlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBzdG9yZSBuZXdzIHJlbGVhc2U8L3A+PHA+JiM4
MjIwO1JvY2tpbiYjODIxNzsgRnJvY2tzIGJlbGlldmVzIGV2ZXJ5IGdpcmwgc2hvdWxkIGhhdmUg
dGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGF0dGVuZCBmb3JtYWwgZXZlbnRzIGFuZCBlbWJyYWNlIHRoZWly
IG93biB1bmlxdWUgYmVhdXR5LCYjODIyMTsgdGhlIHN0b3JlIHNhaWQuIDwvcD48cD5UaGUgc2hv
cCBpcyBhZ2FpbiBsb29raW5nIGZvciAmIzgyMjA7dmVyeSBnZW50bHkgd29ybiBkcmVzc2VzLCYj
ODIyMTsgYWNjZXNzb3JpZXMgYW5kIG1vbmV0YXJ5IGdpZnRzLiBQZW9wbGUgb3IgYnVzaW5lc3Nl
cyBjYW4gYWdhaW4gc3BvbnNvciBnaXJscyBmb3IgMjAxNyBIb21lY29taW5nLiA8L3A+PHA+SW4g
MjAxNywgUm9ja2luJiM4MjE3OyBGcm9ja3MgcHJvdmlkZWQgbmVhcmx5IDEsMDAwIGRyZXNzZXMg
Zm9yIGhvbWVjb21pbmcgZGFuY2VzLCBpdCBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.