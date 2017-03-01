Rare early-March tornado warnings wake up area residents Wednesday; some damage reported

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmVjb3JkIHRlbXBlcmF0dXJlcyBpbiBGZWJydWFyeSBhbmQgdG9ybmFkbyB3YXJuaW5ncyBv
biBNYXJjaCAxIHdlcmUgbGFiZWxlZCAmIzgyMjA7aGlnaGx5IHVudXN1YWwmIzgyMjE7IGJ5IGFy
ZWEgbWV0ZW9yb2xvZ2lzdHMgb24gV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3
O3QgdXN1YWxseSBleHBlcmllbmNlIHNvIG11Y2ggZXh0cmVtZSB3ZWF0aGVyIGluIHRoZSB3aW50
ZXIgc2Vhc29uLCYjODIyMTsgc2FpZCBtZXRlb3JvbG9naXN0IE1hcmsgQWRhbXMsIHdobyB3b3Jr
cyBmb3IgdGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPkFk
YW1zIHNhaWQgdGhlIG1vc3Qgc2lnbmlmaWNhbnQgYXNwZWN0IG9mIHJlY2VudCB3ZWF0aGVyIGlz
IHRoZSB3YXJtIEZlYnJ1YXJ5LiBBY2NvcmRpbmcgdG8gcHJlbGltaW5hcnkgbnVtYmVycyBmcm9t
IHRoZSB3ZWF0aGVyIHNlcnZpY2UsIHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gYXJlYSBleHBlcmllbmNlZCB0
aGUgaG90dGVzdCBGZWJydWFyeSBzaW5jZSBhdCBsZWFzdCAxODkwICYjODIxMjsgb25lIG9mIHRo
ZSBlYXJsaWVzdCB5ZWFycyB0aGF0IHRlbXBlcmF0dXJlIHJlY29yZHMgd2VyZSBrZXB0LjwvcD48
cD5UaGUgbW9udGggYXZlcmFnZSB3YXMgNDAgZGVncmVlcywgdXAgZnJvbSAzNy41IGluIDE4OTAu
IFRoaXMgRmVicnVhcnkgd2FzIDExIGRlZ3JlZXMgaG90dGVyIHRoYW4gdGhlIGF2ZXJhZ2UuPC9w
PjxwPkFkYW1zIHNhaWQgd2FybWVyIHRlbXBlcmF0dXJlcyBhcmUgdG8gYmxhbWUgZm9yIG1vcmUg
c2V2ZXJlIHdlYXRoZXIgcGF0dGVybnMgYmVjYXVzZSBpdCYjODIxNztzIGhhcmRlciBmb3IgdGh1
bmRlcnN0b3JtcyBhbmQgdG9ybmFkb2VzIHRvIGZvcm0gaW4gdGhlIGNvbGQuIFRoZSBsb2NhbCB3
ZWF0aGVyLCBoZSBzYWlkLCBpcyBwYXJ0IG9mIGdsb2JhbCBjbGltYXRlIGNoYW5nZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0FueSB0aW1lIHlvdSYjODIxNzt2ZSBzaGlmdGVkIHRoZSBlbnRpcmUgZ2xvYmFsIHRl
bXBlcmF0dXJlIHNjYWxlIHVwd2FyZHMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7eW91JiM4MjE3
O3JlIGdvaW5nIHRvIHNlZSBnZW5lcmFsbHkgd2FybWVyIHRlbXBlcmF0dXJlcyBsb2NhbGx5IG9u
IGFueSBnaXZlbiBkYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Mb2NhbGx5LCBBa3Jvbi1hcmVhIHJlc2lkZW50
cyB3b2tlIHVwIFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nIHRvIHRoZSByYXJlIHNvdW5kcyBvZiB0b3JuYWRv
IHdhcm5pbmcgc2lyZW5zIGFuZCBjZWxscGhvbmUgYWxlcnRzIGZvciBwb3RlbnRpYWxseSBkYW5n
ZXJvdXMgbGF0ZS13aW50ZXIgc3Rvcm1zLjwvcD48cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2
aWNlIGlzc3VlZCBhIHRvcm5hZG8gd2FybmluZyBXZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZyBmb3IgUG9ydGFn
ZSBDb3VudHkgdW50aWwgNjozMC4gU2hvcnRseSBiZWZvcmUgNiBhLm0uLCBzZXZlcmUgdGh1bmRl
cnN0b3JtcyBjYXBhYmxlIG9mIHByb2R1Y2luZyB0b3JuYWRvZXMgYW5kIHN0cmFpZ2h0LWxpbmUg
d2luZHMgd2VyZSBsb2NhdGVkIG92ZXIgSHVkc29uLjwvcD48cD5Bbm90aGVyIHRvcm5hZG8gd2Fy
bmluZyBmb3IgU3VtbWl0IENvdW50eSBleHBpcmVkIGFmdGVyIDY6MTUgYS5tLjwvcD48cD5TZXZl
cmFsIGFyZWEgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0cywgaW5jbHVkaW5nIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCBIdWRz
b24sIFN0b3csIFRhbGxtYWRnZSBhbmQgVHdpbnNidXJnLCBkZWxheWVkIHRoZSBzdGFydCBvZiBj
bGFzc2VzIFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5CYXRoIFRvd25zaGlwIHBvbGljZSByZXBv
cnRlZCBzZXZlcmFsIHJvYWRzIGNsb3NlZCBiZWNhdXNlIG9mIHRyZWVzIGJlaW5nIHRvcHBsZWQu
IFRoZSBhZmZlY3RlZCByb2FkcyB3ZXJlIHRoZSAyNjAwIGJsb2NrIG9mIFllbGxvdyBDcmVlaywg
MjgwMCBibG9jayBvZiBJcmEgYW5kIDI0MDAgYmxvY2sgb2YgV2VzdCBCYXRoLiA8L3A+PHA+V2Fy
bSB3ZWF0aGVyIGluIEZlYnJ1YXJ5IGFsc28gbWVhbnQgbGVzcyBzbm93LiBXaGlsZSB0b3RhbCBw
cmVjaXBpdGF0aW9uIHdhcyBhIGZyYWN0aW9uIG9mIGFuIGluY2ggZnJvbSBub3JtYWwsIHNub3dm
YWxsIG9mIDQuMiBpbmNoZXMgd2lsbCBsaWtlbHkgYmUgc2V2ZW50aCBsb3dlc3QgaW4gaGlzdG9y
eS48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGEgdHJlbmQgZm9yIHRoaXMgdW51c3VhbGx5IHdhcm0gd2lu
dGVyLiBBa3Jvbi1DYW50b24gc3RhbmRzIGF0IDIxLjIgaW5jaGVzIG9mIHNub3cgdGhpcyB5ZWFy
LCAxNS4zIGluY2hlcyBiZWxvdyBub3JtYWwsIG9yIGRvd24gNDIgcGVyY2VudC4gTGFzdCB5ZWFy
IGFsc28gd2FzIHVudXN1YWxseSBzbm93bGVzcyBhdCAyMi43IGluY2hlcyBhdCB0aGlzIHRpbWUu
PC9wPjxwPlRoZSBzaG9ydC10ZXJtIGZvcmVjYXN0IGNhbGxzIGZvciBhIHJldHVybiB0byBzZWFz
b25hbCB0ZW1wZXJhdHVyZXMsIGEgY2hhbmNlIG9mIHNub3cgdGhyb3VnaCBTYXR1cmRheSBhbmQg
aGlnaHMgaW4gdGhlIDUwcyBiZWdpbm5pbmcgU3VuZGF5LjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNvbnRy
aWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LiBOaWNrIEdsdW50IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05
OTYtMzU2NSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5u
Z2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05pY2tHbHVudEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZu
YnNwOyYjNjQ7Tmlja0dsdW50QUJKJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvdXJub05pY2tHbHVudCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNw
OyYjNjQ7Sm91cm5vTmlja0dsdW50Jm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.