All CATEGORIES
☰ Menu

Rare LeBron James rookie card shatters auction estimate

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 12:15 PM | Updated: October 3, 2016 - 01:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this screengrab from goldinauctions.com, the front of the one-of-a-kind LeBron autographed rookie card from Upper Decks 2003/04 Ultimate Collection series. The card is now up for auction could fetch $200,000. As of noon Friday, the bid was at $85,000 but is expected to increase as the clock ticks down to the final seconds of bidding on Oct. 1. (Photo courtesy goldinauctions.com)


MORE IN NEWS

cider03_02
Nice weather draws crowd to Norton Cider Festival

NORTON: As food cooked on an open fire, Lisa Merrick lifted a Revolutionary War-era rifle and aimed it across an open field in Columbia Woods Park while a crowd gathered to watch.

edorse03_02
LeBron James endorses Hillary Clinton in online column on Business Insider and in Monday’s Beacon Journal - 12:46 PM
roundtable03cut_1
Akron Roundtable celebrates 40 years of ‘Bringing the World to Akron’
lebroncard01cut_01
Rare LeBron James rookie card shatters auction estimate - 12:54 PM
Akron Art Prize awards $16,000 in cash prizes at Akron Art Museum finale
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next