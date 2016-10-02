All CATEGORIES
☰ Menu

Rare LeBron James rookie card shatters auction estimate

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 12:15 PM | Updated: October 3, 2016 - 01:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this screengrab from goldinauctions.com, the front of the one-of-a-kind LeBron autographed rookie card from Upper Decks 2003/04 Ultimate Collection series. The card is now up for auction could fetch $200,000. As of noon Friday, the bid was at $85,000 but is expected to increase as the clock ticks down to the final seconds of bidding on Oct. 1. (Photo courtesy goldinauctions.com)


MORE IN NEWS

clinton04cut_13 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Clinton visits Akron, criticizes Trump on taxes, urges voter turnout

After a month of flying over and around or sending her family and famous surrogates instead, Hillary Clinton has returned to Ohio.

round04cut_05
Homegrown stars Patrick Carney of Black Keys, author David Giffels help Akron Roundtable celebrate 40th anniversary
bully04_web
Akron students encouraged to stand up and speak out against bullying
Bob Dyer: Pro Football Hall demands pound of fan flesh
vpdebate04cut_1
Viewers’ guide: Low-key VP candidates Kaine, Pence to take debate spotlight
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next