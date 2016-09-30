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Rare LeBron rookie card now up for auction could fetch $200,000 plus

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: September 30, 2016 - 12:49 PM
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In this screengrab from goldinauctions.com, the front of the one-of-a-kind LeBron autographed rookie card from Upper Decks 2003/04 Ultimate Collection series. The card is now up for auction could fetch $200,000. As of noon Friday, the bid was at $85,000 but is expected to increase as the clock ticks down to the final seconds of bidding on Oct. 1. (Photo courtesy goldinauctions.com)


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