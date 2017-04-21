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Arts & entertainment

Rascal Flatts to play Canal Park on Aug. 5 to benefit Akron Children’s Hospital

By Malcolm X Abram and Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writers

Published: April 21, 2017 - 05:23 PM
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Rascal Flatts will be playing at Canal Park in Akron. (Photo courtesy Rascal Flatts)


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