Ravenna cemetery accused of failing to provide headstones, vaults, other items to grieving families

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkNvbnN1bWVyIGhlbHAgLi4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9
UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+Q29uc3VtZXJzIHdobyBzdXNwZWN0IGEgc2NhbSBvciB1bmZhaXIg
c2FsZXMgcHJhY3RpY2UgY2FuIGNvbnRhY3QgdGhlIE9oaW8gQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCYjODIx
NztzIG9mZmljZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lk9oaW9Qcm90ZWN0cy5vcmciIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cuT2hpb1Byb3RlY3RzLm9yZzwvYT4gb3IgMS04MDAtMjgyLTA1MTUuPC9w
Pg==
PHA+QnkgU3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoPC9wPjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsIHJlcG9ydGVyPC9w
PjxwPlRoZSBPaGlvIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgaXMgc3VpbmcgdHdv
IGNlbWV0ZXJpZXMgJiM4MjExOyBvbmUgaW4gUmF2ZW5uYSAmIzgyMTE7IGZvciBzZWxsaW5nIGJ1
dCBmYWlsaW5nIHRvIHByb3ZpZGUgZ3JhdmVzdG9uZXMgYW5kIG90aGVyIG1lbW9yaWFsIGl0ZW1z
IHRvIG51bWVyb3VzIGN1c3RvbWVycy48L3A+PHA+VGhlIGxhd3N1aXQgYWNjdXNlcyBHcmFuZHZp
ZXcgTWVtb3JpYWwgUGFyayBpbiBSYXZlbm5hIGFuZCBGYWlydmlldyBNZW1vcmlhbCBQYXJrIGlu
IExld2lzIENlbnRlciBpbiBEZWxhd2FyZSBDb3VudHkgYW5kIHRoZSBvd25lcnMgb2YgdGhlIGNl
bWV0ZXJpZXMsIFRoZW9kb3JlIEwuIE1hcnRpbiBKci4gYW5kIEFybWluZGEgTWFydGluLCBvZiB2
aW9sYXRpbmcgT2hpbyYjODIxNztzIENvbnN1bWVyIFNhbGVzIFByYWN0aWNlcyBBY3QuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtXaGVuIHBlb3BsZSBhcmUgZ3JpZXZpbmcgdGhlIGxvc3Mgb2YgYSBmYW1pbHkgbWVt
YmVyLCB0aGV5IHNob3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRvIGRlYWwgd2l0aCBwcm9ibGVtcyBsaWtl
IHRoaXMsJiM4MjIxOyBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIE1pa2UgRGVXaW5lIHNhaWQgaW4gYSBwcmVz
cyByZWxlYXNlIGlzc3VlZCBGcmlkYXkuICYjODIyMDtPdXIgZ29hbCBpcyB0byBoZWxwIGNvbnN1
bWVycyB3aG8gaGF2ZSBiZWVuIGhhcm1lZCBhbmQgdG8gZW5mb3JjZSB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7
cyBjb25zdW1lciBwcm90ZWN0aW9uIGxhd3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgY2l2aWwgbGF3c3Vp
dCwgZmlsZWQgRnJpZGF5IGluIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCwgY2xh
aW1zIHRoZSBjZW1ldGVyaWVzIGFjY2VwdGVkIG1vbmV5IG9yIGNyZWRpdCBjYXJkIHBheW1lbnRz
IGZyb20gY3VzdG9tZXJzIGZvciBoZWFkc3RvbmVzLCB2YXVsdHMgYW5kIG90aGVyIGl0ZW1zLCBi
dXQgZmFpbGVkIHRvIGRlbGl2ZXIgdGhlbS4gVGhlIGN1c3RvbWVyJiM4MjE3O3MgbG9zc2VzIHRv
dGFsIGFib3V0ICQzNiwwMDAsIGJhc2VkIG9uIDI2IHVucmVzb2x2ZWQgY29tcGxhaW50cywgYWNj
b3JkaW5nIHRvIHRoZSBzdWl0LjwvcD48cD5UaGUgbGF3c3VpdCBzZWVrcyByZXN0aXR1dGlvbiBm
b3IgdGhlIGN1c3RvbWVycywgYW4gZW5kIHRvIHRoZSB2aW9sYXRpb25zIG9mIHRoZSBDb25zdW1l
ciBTYWxlcyBQcmFjdGljZXMgQWN0IGFuZCBhIGNpdmlsIHBlbmFsdHkgb2YgJDI1LDAwMCBmb3Ig
ZWFjaCB2aW9sYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZW9kb3JlIE1hcnRpbiwgNTMsIGFuZCBBcm1pbmRhIE1h
cnRpbiwgNDUsIGJvdGggb2YgUmF2ZW5uYSwgYXJlIGFsc28gZWFjaCBmYWNpbmcgMjQgZmVsb255
IGFuZCBtaXNkZW1lYW5vciBjaGFyZ2VzIGluIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBD
b3VydCByZWxhdGVkIHRvIHRoZWlyIGNlbWV0ZXJ5IG9wZXJhdGlvbi4gVGhlIGNoYXJnZXMgaW5j
bHVkZSB0YW1wZXJpbmcgd2l0aCByZWNvcmRzLCBmYWlsdXJlIHRvIGVzdGFibGlzaCBhIGNlbWV0
ZXJ5IHRydXN0IGZ1bmQgYW5kIGZhaWx1cmUgdG8gZGVwb3NpdCBzYWxlcyBwcm9jZWVkcyBpbnRv
IGEgY2VtZXRlcnkgdHJ1c3QsIGFjY29yZGluZyB0byBjb3VydCByZWNvcmRzLjwvcD48cD5Cb3Ro
IHRoZSBjaXZpbCBhbmQgY3JpbWluYWwgY2FzZXMgYXJlIHBlbmRpbmcgYmVmb3JlIEp1ZGdlIExh
dXJpZSBQaXR0bWFuLjwvcD48cD5UaGUgTWFydGlucyBib3VnaHQgdGhlIGNlbWV0ZXJpZXMgaW4g
MjAwOC4gVGhlb2RvcmUgJiM4MjIwO1RlZCYjODIyMTsgTWFydGluIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQg
bWFueSBvZiB0aGUgaXNzdWVzIGRhdGUgYmFjayB0byBwcm9ibGVtcyB3aXRoIHRoZSBwcmV2aW91
cyBvd25lcnMuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaGUgYW5kIGhpcyB3aWZlIGFyZSBwbGFubmluZyB0byBm
aWxlIGxpdGlnYXRpb24gb2YgdGhlaXIgb3duLiA8L3A+PHA+TGluZGEgTWFsZWssIFRoZW9kb3Jl
IE1hcnRpbiYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5LCBhbmQgQnJpYW4gUGllcmNlLCBBcm1pbmRhIE1hcnRp
biYjODIxNztzIGxhd3llciwgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudCBG
cmlkYXkuPC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTM3MDUsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnN3
YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3Igb24gVHdpdHRlcjogQHN3YXJzbWl0
aGFiai48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.