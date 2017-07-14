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Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2012

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 12:38 PM

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