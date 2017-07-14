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Mystery

Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 12:38 PM
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Ohio Attorney General Mike DeWine talks about the forensic facial reconstruction of a man after a skull was found on a sidewalk in January 2016. Through forensic technology authorities are able to recreate what the man may have looked like right down to his crooked nose and receding hairline. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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