All CATEGORIES
☰ Menu

Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 12:38 PM | Updated: July 14, 2017 - 05:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Through forensic technology authorities are able to recreate what the man may have looked like right down to his crooked nose and receding hairline. In Jan. 2016, a skull was found on an Akron sidewalk and believed to be part of the remains from a 2012 fire. The facial reconstruction was revealed during a press conference with Ohio Attorney General Mike DeWine on Friday at the Akron Police Department. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

heroin15cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Friends, relatives learn how to possibly save opioid-addicted loved ones’ lives - 9:59 PM

Kristine Johnson and her sister, Kassandra, wrapped their arms around their 19-year-old girlfriend Friday as she sobbed outside a Narcan training tent at Grace Park.

Special delivery: New Ford Fusions from Mexico delivered to Northeast Ohio stuffed with $1 million in pot, authorities say - 9:58 PM
Betty Lin-Fisher: How do you fare in your tipping skills? Check out these survey results - 9:58 PM
Akron abortion clinic quietly closes - 9:58 PM
skull15cut_01
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next