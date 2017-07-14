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Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 12:38 PM | Updated: July 14, 2017 - 05:03 PM
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Through forensic technology authorities are able to recreate what the man may have looked like right down to his crooked nose and receding hairline. In Jan. 2016, a skull was found on an Akron sidewalk and believed to be part of the remains from a 2012 fire. The facial reconstruction was revealed during a press conference with Ohio Attorney General Mike DeWine on Friday at the Akron Police Department. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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