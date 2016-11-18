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Record high on eve of gale-force winds, rain, snow in Akron-Canton area

Beacon Journal staff report

Published: November 18, 2016 - 12:09 PM
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Elizabeth Klintworth of Akron enjoys the warm weather at Sand Run Metro Park as she mediates while sitting with her 8-year-old Boxer named Keanu Reeves Friday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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