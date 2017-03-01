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Red Cross to honor 12 from area at Acts of Courage ceremony

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 07:11 PM | Updated: March 2, 2017 - 08:10 AM
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David Lester is one of 12 area residents who saved peoples' lives last year and will be honored by the American Red Cross of Summit, Portage and Medina Counties in its 21st annual Acts of Courage Event. He was photographed Wednesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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