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Report: Trump son-in-law Kushner suggested secret communications channel with Russians

By Michael Donhauser
dpa

Published: May 27, 2017 - 12:08 AM | Updated: May 27, 2017 - 12:13 AM

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