Reports: Rate of drug-addicted babies in Ohio spikes over 10 years

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IE5ldyBzdGF0ZSByZXBvcnRzIGluZGljYXRlIHRoZSByYXRlIG9mIGRydWct
YWRkaWN0ZWQgbmV3Ym9ybnMgaW4gT2hpbyBpbiAyMDE1IHdhcyBtb3JlIHRoYW4gZWlnaHQgdGlt
ZXMgaGlnaGVyIHRoYW4gaW4gMjAwNS48L3A+PHA+VGhlIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNoIHJlcG9y
dHMgdGhlIHJhdGUgb2YgbmVvbmF0YWwgYWJzdGluZW5jZSBzeW5kcm9tZSBpbmNyZWFzZWQgdG8g
MTU5IHBlciAxMCwwMDAgbGl2ZSBiaXJ0aHMgaW4gMjAxNSwgY29tcGFyZWQgd2l0aCAxOSBzdWNo
IGhvc3BpdGFsaXphdGlvbnMgZm9yIGV2ZXJ5IDEwLDAwMCBsaXZlIGJpcnRocyBhIGRlY2FkZSBl
YXJsaWVyLjwvcD48cD5UaGUgY29uZGl0aW9uIGludm9sdmVzIHdpdGhkcmF3YWwgZnJvbSBkcnVn
IGFkZGljdGlvbiBieSBuZXdib3JucyBib3JuIHRvIG1vdGhlcnMgd2hvIHVzZWQgZHJ1Z3Mgd2hp
bGUgcHJlZ25hbnQuIEl0IGNhbiBjYXVzZSBicmVhdGhpbmcgcHJvYmxlbXMsIHNlaXp1cmVzLCB0
cmVtb3JzIGFuZCBleGNlc3NpdmUgY3J5aW5nLjwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9m
IEhlYWx0aCBzYXlzIHRoZXJlIHdlcmUgYWJvdXQgODQgaW5mYW50cyBhIGRheSBiZWluZyB0cmVh
dGVkIGZvciBkcnVnIHdpdGhkcmF3YWwgaW4gMjAxNS4gSGVhbHRoIG9mZmljaWFscyBzYXkgY2Fy
aW5nIGZvciBuZXdib3JucyBzdWZmZXJpbmcgZnJvbSB0aGUgc3luZHJvbWUgd2FzIGFzc29jaWF0
ZWQgd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gJDEzMyBtaWxsaW9uIGluIGhlYWx0aCBzeXN0ZW0gY2hhcmdlcyB0
aGF0IHllYXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.