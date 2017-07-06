All CATEGORIES
☰ Menu

Neighborhoods

Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 07:02 PM | Updated: July 7, 2017 - 11:24 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A bullet hole that went through Jimmy Adam's house, photographed on Wednesday in Akron. Adams has been feuding with his next-door neighbors in Kenmore for 3-years. On June 2016, he made an audiotape of his neighbor threatening to burn down or shoot up his house. On July 3, someone shot up his house. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

flag08_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron native uses American flags to illustrate nation’s early history - 10:13 PM

The weekend before Independence Day draws out thousands of American flags to hang in people’s yards, but one Akron native wanted to give the city a glimpse of our nation’s struggle for independence through a display of the national symbol’s evolution.

There’s still high interest in growing marijuana in Akron; more medical marijuana businesses line up for approval at City Hall - 10:13 PM
Things You Need to Know — compiled July 7 - 10:59 PM
Regional news briefs — July 8, 2017 - 10:59 PM
U.S., Russia announce Syria cease-fire - 10:58 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next