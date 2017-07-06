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Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 07:02 PM
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Jimmy Adam's TV that was pierced with bullet holes, photographed on Wednesday in Akron. Adams has been feuding with his next-door neighbors in Kenmore for 3-years. On June 2016, he made an audiotape of his neighbor threatening to burn down or shoot up his house. On July 3, someone shot up his house. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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