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Neighborhoods

Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 07:02 PM | Updated: July 7, 2017 - 11:24 AM
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A bullet hole that went through Jimmy Adam's house, photographed on Wednesday in Akron. Adams has been feuding with his next-door neighbors in Kenmore for 3-years. On June 2016, he made an audiotape of his neighbor threatening to burn down or shoot up his house. On July 3, someone shot up his house. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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