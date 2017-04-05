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Indians AND RUBBERDUCKS | home openerS

RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 09:02 PM
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Cleveland Indians grounds crew member Tony Walley paints the left field foul line at Progressive Field on Wednesday in Cleveland. New LED lights were installed which are 20-30% brighter and add a significant energy savings. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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