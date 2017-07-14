All CATEGORIES
☰ Menu

Russian-American lobbyist joined Trump’s son’s meeting, too

By Desmond Butler and Chad Day
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 07:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this photo taken July 11, Donald Trump Jr. is interviewed by host Sean Hannity on his Fox News Channel television program, in New York. A Russian-American lobbyist says he attended a June 2016 meeting with President Donald Trump's son, marking another shift in the account of a discussion that was billed as part of a Russian government effort to help the Republican's White House campaign. (AP Photo/Richard Drew)


MORE IN NEWS

skull15cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016

There is now a face to the man whose skull was found sitting in the middle of a Akron sidewalk in 2016.

skull14cut_02
Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes - 8:19 PM
firetruck15web
Two dead, six injured — including three firefighters — after SUV collides with Akron firetruck - 7:10 PM
firestone14cut_1
Firestone Country Club to name bridge on famous 16th hole ‘Arnold Palmer Bridge’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next