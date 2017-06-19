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Military

Sailor remembered for being generous

By Dake Kang
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 09:50 PM
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This combination of undated photos released Monday, by the U.S. Navy shows Fire Controlman 1st Class Gary Leo Rehm Jr., 37, from Elyria, Ohio who died in a collision between the USS Fitzgerald and a container ship off Japan on Saturday, June 17, 2017. (U.S. Navy via AP)


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