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Sam Salem elementary school closed after small fire; children being sent home

Beacon Journal staff report

Published: December 7, 2016 - 09:24 AM

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pearl07cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Local history: Buddies met different fates after switching jobs before Pearl Harbor

The colorful postcard has faded over the decades. Its edges show wear and tear, and at least one fragile corner has fallen off. The ink-written note still remains legible:

fire07cut_01
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