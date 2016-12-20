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LeBron James Family Foundation, Little Tikes and Goodyear spread cheer to schools in Akron

Santa along with LeBron’s foundation deliver some 6,000 Little Tikes toys to Akron school kids

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: December 20, 2016 - 04:42 PM
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Santa rolls toys into Findley Elementary School with a surprise put together by the LeBron James Foundation and Little Tikes on Wednesday in Akron. Little Tikes donated the toys and Thomas Limo provided transportation for Santa and his elves while Two Men and a Truck helped with deliveries. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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Santa along with LeBron’s foundation deliver some 6,000 Little Tikes toys to Akron school kids

When you’re shopping for some 6,000 Akron public school kids, hometown hero LeBron James needed some help.

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