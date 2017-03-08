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Philanthropy

Savannah James launches new mentoring program for girls at her alma mater Buchtel High School

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 8, 2017 - 09:04 AM | Updated: March 9, 2017 - 11:24 AM
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Savannah James speaks in a press conference after christening Goodyear's airship, Wingfoot Two, on October 21, 2016 at the blimp base in Suffield Township. (Leah Klafczynski/The Akron Beacon Journal)

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