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Scaramucci tirades ignite smoldering White House tensions

By Julie Bykowicz and Jonathan Lemire
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 10:02 AM | Updated: July 28, 2017 - 11:40 AM
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White House communications director Anthony Scaramucci speaks to members of the media outside the White House in Washington, Tuesday, July 25, 2017. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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