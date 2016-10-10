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Sen. Rob Portman faces criticism for timing in dropping Trump support

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 10:03 PM
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Sen. Rob Portman, R-Ohio, promotes Republican voter turnout during a rally, Sept. 29, 2014 in Independence, Ohio. Portman is facing attacks on Ohio's airwaves for the timing of his decision to withdraw his support from GOP presidential nominee Donald Trump. (AP Photo/Mark Duncan)


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