Several area communities seeking tax increases on Tuesday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2V2ZXJhbCBhcmVhIGNvbW11bml0aWVzIGFyZSBzZWVraW5nIHRheCBpbmNyZWFzZXMgaW4g
VHVlc2RheSYjODIxNztzIHByaW1hcnkgZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPk11bnJvZSBGYWxscywgTWFj
ZWRvbmlhIGFuZCBMYWtlbW9yZSB3aWxsIGF0dGVtcHQgdG8gaW5jcmVhc2UgdGhlaXIgaW5jb21l
IHRheGVzIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkuIE11bnJvZSBGYWxscyBhbHNvIGlzIGxvb2tpbmcgdG8g
cGFzcyBhIG5ldyBwcm9wZXJ0eSB0YXggdG8gcGF5IGZvciBwb2xpY2UtcmVsYXRlZCBleHBlbnNl
cy48L3A+PHA+U3ByaW5nZmllbGQgaXMgc2Vla2luZyBhIHByb3BlcnR5IHRheCByZW5ld2FsIGFu
ZCBpbmNyZWFzZSBhcyB3ZWxsIGFzIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgcHJvcGVydHkgdGF4IGZvciBwb2xp
Y2UgZGVwYXJ0bWVudCBleHBlbnNlcy4gQW5kIENvdmVudHJ5IGhvcGVzIHRvIHBhc3MgYSBwcm9w
ZXJ0eSB0YXggcmVuZXdhbCBhbmQgaW5jcmVhc2UgdG8gcGF5IGZvciBwb2xpY2luZyBzZXJ2aWNl
cyBmcm9tIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UuPC9wPjxwPk11
bnJvZSBGYWxsczwvcD48cD5Gb3IgTXVucm9lIEZhbGxzIHZvdGVycywgdGhlIGJhbGxvdCBpc3N1
ZXMgYXJlIGZhbWlsaWFyIG9uZXMuPC9wPjxwPlZvdGVycyB0aGVyZSByZWplY3RlZCB0d28gaWRl
bnRpY2FsIGlzc3VlcyBkdXJpbmcgTm92ZW1iZXImIzgyMTc7cyBnZW5lcmFsIGVsZWN0aW9uIHdo
aWxlIGFwcHJvdmluZyBhIDItbWlsbCwgMTAteWVhciBjYXBpdGFsIGltcHJvdmVtZW50cyBsZXZ5
IGZvciByb2FkIG1haW50ZW5hbmNlLjwvcD48cD5Jc3N1ZSA0IGlzIGEgcHJvcG9zZWQgaW5jcmVh
c2UgaW4gdGhlIGluY29tZSB0YXggcmF0ZSBmcm9tIDIgcGVyY2VudCB0byAyLjI1IHBlcmNlbnQs
IHdpdGggYW4gZXN0aW1hdGVkICQyNzYsMDAwIHllYXJseSBpbiBhZGRlZCByZXZlbnVlLiBIb3dl
dmVyLCByZXNpZGVudHMgd2hvIHdvcmsgaW4gb3RoZXIgY29tbXVuaXRpZXMgYW5kIHBheSBsb2Nh
bCB0YXhlcyBvZiAyLjI1IHBlcmNlbnQgb3IgbW9yZSB3b3VsZCBub3QgcGF5IGluY3JlYXNlZCB0
YXhlcyBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgMTAwIHBlcmNlbnQgaW5jb21lIHRheCBj
cmVkaXQuIFRob3NlIHdobyBwYXkgbGVzczxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPmVsc2V3aGVyZSB3b3Vs
ZCBoYXZlIHRvIHBheSB0aGUgZGlmZmVyZW5jZSBiZXR3ZWVuIHRoZSB0d28uPC9wPjxwPklmIHBh
c3NlZCwgaXQgd291bGQgY29zdCB0aG9zZSB3aG8gbWFrZSAkNTAsMDAwIHBlciB5ZWFyIGFuIGV4
dHJhICQxMjUgcGVyIHllYXIuPC9wPjxwPklzc3VlIDUgaXMgYSAyLjgtbWlsbCwgZml2ZS15ZWFy
IHBvbGljZSBsZXZ5IHRoYXQgd291bGQgY29zdCBob21lb3duZXJzICQ5OCBwZXIgeWVhciBmb3Ig
JDEwMCwwMDAgaW4gaG9tZSB2YWx1YXRpb24uPC9wPjxwPk11bnJvZSBGYWxscyBNYXlvciBKYW1l
cyBBcm1zdHJvbmcgc2FpZCB0aGUgaW5jcmVhc2VzIGFyZSBuZWNlc3NhcnkgdG8gYXZvaWQgY3V0
dGluZyBwb2xpY2UgcGVyc29ubmVsLiBUaGUgY2l0eSBoYXMgc2l4IG9mZmljZXJzIGluY2x1ZGlu
ZyB0aGUgY2hpZWYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGVub3VnaCBtb25l
eSB0byBwYXkgZm9yIGN1cnJlbnQgZXhwZW5zZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEFybXN0cm9uZywgd2hv
IHRvb2sgb2ZmaWNlIGluIEphbnVhcnkgMjAxNi4gJiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBhbiBvcGVyYXRp
b25hbCBkZWZpY2l0IHdoZW4gSSB0b29rIG9mZmljZS4gV2Ugc3BlbnQgYSBoYWxmIG1pbGxpb24g
W2RvbGxhcnNdIG1vcmUgaW4gMjAxNSB0aGFuIHdlIHRvb2sgaW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Bcm1z
dHJvbmcgc2FpZCBpZiBlaXRoZXIgb3IgYm90aCBpc3N1ZXMgZmFpbCwgdGhlIGNpdHkgd291bGQg
cHJvYmFibHkgcHV0IHRoZW0gb24gdGhlIGJhbGxvdCBhZ2FpbiBpbiBOb3ZlbWJlci4gPC9wPjxw
PiYjODIyMDtGb3IgdGhlIHNha2Ugb2YgbW9yYWxlIG9mIHRoZSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCwg
SSByZWFsbHkgd2FudCB0byBzZWUgSXNzdWUgNSBwYXNzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0lzc3VlIDQgaXMgYWxzbyB2ZXJ5IGltcG9ydGFudC4gVGhleSBnbyBoYW5kIGluIGhhbmQgdG8g
YWRkcmVzcyBnZW5lcmFsIG9wZXJhdGluZyBuZWVkcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hY2Vkb25pYSA8
L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBtb3N0IGNvbnRlbnRpb3VzIG9mIHRoZSBsb2NhbCBiYWxsb3QgaXNz
dWVzIGlzIGluIE1hY2Vkb25pYS4gSXNzdWUgMyB3b3VsZCBpbmNyZWFzZSB0aGUgY2l0eSBpbmNv
bWUgdGF4IGZyb20gMS43NSBwZXJjZW50IHRvIDIuMjUgcGVyY2VudCBmb3Igcm9hZCBpbXByb3Zl
bWVudHMsIHBhcmtzIGFuZCByZWNyZWF0aW9uIGFuZCBnZW5lcmFsIG9wZXJhdGlvbnMgYW5kIG1h
aW50ZW5hbmNlLiBUaGUgY3VycmVudCBpbmNvbWUgdGF4IHJhdGUgb2YgMiBwZXJjZW50IGlzIHNj
aGVkdWxlZCB0byByb2xsIGJhY2sgdG8gMS43NSBwZXJjZW50IG9uIEp1bmUgMzAgaWYgdGhlIG1l
YXN1cmUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBwYXNzLjwvcD48cD5UaGUgbWVhc3VyZSBpbmNsdWRlcyBhIHJl
ZnVuZCBmb3IgcmVzaWRlbnRzIG9ubHkgdG8ga2VlcCB0aGVpciBjaXR5IGluY29tZSB0YXggcmF0
ZSBhdCB0aGUgY3VycmVudCAyIHBlcmNlbnQuPC9wPjxwPlR3byBvZiB0aGUgZml2ZSBtZW1iZXJz
IG9mIENpdHkgQ291bmNpbCBvcHBvc2VkIHBsYWNpbmcgaXQgb24gdGhlIGJhbGxvdC4gT25lIG9m
IHRob3NlLCBTeWx2aWEgSGFubmVrZW4sIGlzIGNhbXBhaWduaW5nIGFnYWluc3QgcGFzc2FnZSwg
c2F5aW5nIHRoYXQgcHJvcG9uZW50cyAmIzgyMjA7aGF2ZSBiZWVuIHVuYWJsZSB0byBtYWtlIHRo
ZWlyIGNhc2UgdGhhdCB0aGUgdGF4ZXMgYXJlIG5lZWRlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hY2Vkb25p
YSBNYXlvciBKYW1lcyBNaWdsaW9yaW5pIHNhaWQgSGFubmVrZW4gaXMgc3ByZWFkaW5nIG1pc2lu
Zm9ybWF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2hlIGhhcyBmYWxzZWx5IGFuZCBpbnRlbnRpb25hbGx5
IG1pc2xlZCB0aGUgZ2VuZXJhbCBwdWJsaWMgYWJvdXQgd2hhdCB0aGUgY2l0eSBmaW5hbmNlcyBh
cmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1pZ2xpb3JpbmkuICYjODIyMDtBbmQgc2hlIGlzIGRvaW5nIGl0IGZv
ciBzZWxmaXNoIHJlYXNvbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBzYWlkIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mg
ZmluYW5jZSBkaXJlY3RvciBjb250ZW5kcyB0aGUgY2l0eSBpcyBpbiBhICYjODIyMDtjcmlzaXMg
c2l0dWF0aW9uJiM4MjIxOyB0aGF0IGJlIGFkZHJlc3NlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIGl0IGZh
aWxzLCB3ZSBtaWdodCBoYXZlIHRvIGN1dCBiYWNrIG9uIGEgbG90IG9mIHRoaW5ncywmIzgyMjE7
IE1pZ2xpb3Jpbmkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgaGF0ZSBtYWtpbmcgdGhyZWF0cyB0byByZXNpZGVu
dHMuIEkmIzgyMTc7bSBub3QgdHJ5aW5nIHRvIHNheSB0aGF0LiBCdXQgd2UgaGF2ZSBubyBvdGhl
ciBjaG9pY2UgaGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwPC9wPjxwPklu
IFNwcmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwLCBJc3N1ZSA5IGlzIGEgcHJvcGVydHkgdGF4IHBvbGljZSBy
ZW5ld2FsIG9mIDMgbWlsbHMgd2l0aCBhbiBpbmNyZWFzZSBvZiAxLjUgbWlsbHMgZm9yIGEgdG90
YWwgb2YgNC41IG1pbGxzLiBJc3N1ZSAxMCBpcyBhbiBhZGRpdGlvbmFsIHByb3BlcnR5IHRheCBv
ZiAxLjggbWlsbHMgZm9yIHBhcmtzIGFuZCByZWNyZWF0aW9uLiBJZiBib3RoIHBhc3MsIHRoZXkg
d291bGQgY29zdCByZXNpZGVudHMgJDE2Ni41MCBwZXIgeWVhciBwZXIgJDEwMCwwMDAgb2YgYXBw
cmFpc2VkIHZhbHVlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gZmlzY2FsIG9mZmljZXIgU2hhcm9uIEhhcm1zLjwv
cD48cD5UaGUgdG93bnNoaXAgaG9wZXMgdG8gYWRkIGF0IGxlYXN0IG9uZSBuZXcgcG9saWNlIGNy
dWlzZXIsIGFuZCBwb3NzaWJseSB0d28gaWYgaXQgbG9zZXMgb25lIHZlaGljbGUgdG8gTGFrZW1v
cmUgaWYgdGhlIHZpbGxhZ2UgcmVzdGFydHMgaXRzIHBvbGljZSBkZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD5D
b3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcDwvcD48cD5Jc3N1ZSA3IGluIENvdmVudHJ5IFRvd25zaGlwIHdpbGwg
YXNrIHZvdGVycyB0byBhcHByb3ZlIGEgcHJvcGVydHkgdGF4IHJlbmV3YWwgb2YgMi41IG1pbGxz
IHdpdGggYW4gaW5jcmVhc2Ugb2YgMS41IG1pbGxzLCBhIHRvdGFsIG9mIDQgbWlsbHMsIGZvciBw
b2xpY2luZyBzZXJ2aWNlcy4gSXNzdWUgOCBpcyBmb3IgcmVuZXdhbCBvZiBhbiBleGlzdGluZyAy
LjI1LW1pbGwsIGZpdmUteWVhciBmaXJlIGFuZCBFTVMgbGV2eS48L3A+PHA+VGhlIGV4aXN0aW5n
IDIuNS1taWxsIHBvbGljaW5nIGxldnkgcHJvdmlkZXMgJDU2NSwzODAsIGFjY29yZGluZyB0byB0
b3duc2hpcCBhZG1pbmlzdHJhdG9yIEFubmEgU2F3aGlsbCwgd2hpbGUgdGhlIGN1cnJlbnQgc2hl
cmlmZiYjODIxNztzIGRlcGFydG1lbnQgY29udHJhY3QgY29zdHMgdGhlIHRvd25zaGlwICQ3NTYs
MDg5LCBhbiBhbm51YWwgZGlmZmVyZW5jZSBvZiAkMTkwLDcwOS4gVGhlIGNvbnRyYWN0IHByb3Zp
ZGVzIG9uZSBkZXB1dHkgc2V2ZW4gZGF5cyBhIHdlZWssIDI0IGhvdXJzIGEgZGF5LjwvcD48cD5J
ZiB0aGUgbGV2eSBmYWlscywgdGhlIHRvd25zaGlwIGNvdWxkIGxvc2UgYSBzaGlmdCBvZiBjb3Zl
cmFnZSwgb25lIG9yIHR3byBkYXlzIGEgd2VlaywgU2F3aGlsbCBzYWlkLCBhZGRpbmcgaXQgd291
bGQgYWxzbyBmb3JjZSBDb3ZlbnRyeSB0byBnbyBiYWNrIHRvIHRoZSB2b3RlcnMgdG8gZ2V0IGEg
cmVuZXdhbCBvZiB0aGUgMi41LW1pbGwgbGV2eS48L3A+PHA+TGFrZW1vcmUgPC9wPjxwPklzc3Vl
IDYgaW4gTGFrZW1vcmUgYXNrcyB2b3RlcnMgdG8gYm9vc3QgdGhlIGluY29tZSB0YXggZnJvbSAy
IHBlcmNlbnQgdG8gMi4yNSBwZXJjZW50IHRvIHJhaXNlIG1vbmV5IGZvciBnZW5lcmFsIG9wZXJh
dGlvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBpbmNyZWFzZSB3b3VsZCByYWlzZSBhYm91dCAkOTIsMDAwIGEgeWVh
ci4gVGhlIG1vbmV5IHdvdWxkIGJlIGRlZGljYXRlZCB0byByZXBhaXJpbmcgcm9hZHMgYW5kIGJ1
eWluZyBuZXcgZXF1aXBtZW50LCBNYXlvciBSaWNrIEp1c3RpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+SWYgdGhl
IGluY3JlYXNlIGlzIGFwcHJvdmVkLCBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSB3b3VsZCBzYXkgd2l0aGlu
IHRoZSBjb3Vyc2Ugb2YgZml2ZSBvciBzaXggeWVhcnMsIHdlIHNob3VsZCBoYXZlIG91ciByb2Fk
cyBiYWNrIGluIGdvb2Qgc2hhcGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgdmlsbGFnZSBkaWRuJiM4MjE3
O3Qgd2FudCB0byBhc2sgZm9yIGEgcHJvcGVydHkgdGF4IGxldnkgYmVjYXVzZSBvZmZpY2lhbHMg
ZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gaW1wYWN0IHNlbmlvcnMgYW5kIG90aGVycyBsaXZpbmcgb24g
YSBmaXhlZCBpbmNvbWUsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkxha2Vtb3JlIG9mZmVycyBhIDEwMCBwZXJj
ZW50IGluY29tZSB0YXggY3JlZGl0IHNvIGlmIHJlc2lkZW50cyBhcmUgcGF5aW5nIDIuMjUgcGVy
Y2VudCBlbHNld2hlcmUsIHRoZXkgd29uJiM4MjE3O3QgYmUgYWZmZWN0ZWQgYnkgYW4gaW5jcmVh
c2UsIEp1c3RpY2UgYWRkZWQuPC9wPjxwPk90aGVyIGlzc3VlczwvcD48cD5JbiBNZWRpbmEgQ291
bnR5LCBXYWRzd29ydGggaXMgc2Vla2luZyBhIHRheCBpbmNyZWFzZSBmb3IgZW1lcmdlbmN5IG1l
ZGljYWwgc2VydmljZXMuIFZvdGVycyBhcmUgYmVpbmcgYXNrZWQgdG8gYXBwcm92ZSBhIDIuMy1t
aWxsIHByb3BlcnR5IHRheCByZW5ld2FsIGFuZCBhbiBhZGRpdGlvbmFsIDAuMi1taWxsIGluY3Jl
YXNlIGZvciBmaXZlIHllYXJzLiBUaGUgY2l0eSBob3BlcyB0byByZXBsYWNlIHR3byBhbWJ1bGFu
Y2VzLjwvcD48cD5JbiBQb3J0YWdlIENvdW50eSwgcmVzaWRlbnRzIG9mIEJyYWR5IExha2UgYXJl
IGRlY2lkaW5nIHdoZXRoZXIgdG8gZGlzc29sdmUgdGhlIHZpbGxhZ2UuIElmIHRoZSBtZWFzdXJl
IHBhc3NlcywgQnJhZHkgTGFrZSB3b3VsZCBiZWNvbWUgcGFydCBvZiBGcmFua2xpbiBUb3duc2hp
cC48L3A+PHA+SW4gY291bnR5d2lkZSBiYWxsb3QgaXNzdWVzOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O1RoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IExpYnJhcnkgRGlzdHJpY3QgaXMgYXNraW5nIGZvciBhIDEuMjUt
bWlsbCByZW5ld2FsIHdpdGggYSAwLjI1LW1pbGwgaW5jcmVhc2UgZm9yIDEwIHllYXJzIGZvciBj
dXJyZW50IGV4cGVuc2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXJrIENvdW50eSBpcyBzZWVr
aW5nIGNvbnRpbnVhdGlvbiBvZiBhbiBleGlzdGluZyBjb3VudHkgc2FsZXMgYW5kIHVzZSB0YXgg
b2Ygb25lLWhhbGYgb2YgMSBwZXJjZW50IGZvciB0aGUgcHVycG9zZSBvZiBzdXBwb3J0aW5nIGNy
aW1pbmFsIGFuZCBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBqdXN0aWNlIHNlcnZpY2VzIGZvciB0aGUgY291bnR5
IGZvciBlaWdodCB5ZWFycywgc3RhcnRpbmcgb24gQXByaWwgMSwgMjAyMC48L3A+PHA+QmVhY29u
IEpvdXJuYWwgc3RhZmYgd3JpdGVyIFJpY2sgQXJtb24gY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBv
cnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.