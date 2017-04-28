All CATEGORIES
☰ Menu

Election 2017

Several area communities seeking tax increases on Tuesday

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: April 28, 2017 - 05:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sgt. Bob Post is reflected in a high-mileage patrol car on Friday at the Munroe Falls Police Department. On Tuesday, Munroe Falls voters are being asked to approve a 2.8-mill, five-year levy which would cost homeowners $98 per year for $100,000 in home valuation. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

tattoo30cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Reformed tattoo artist uses his skills to change breast cancer survivor’s life

Jaclynn Fulkman walked into Righteous Tat2 a couple of months ago hoping to change her life.

fishing30cut_1
Fishing for family fun: River Styx Park stocked with young anglers
Bob Dyer: Circle up around rubber worker statue
Ohio family surprised when Facebook founder comes to dinner
trump30cut_1
With 100 days in office, Trump says he’s brought ‘profound change’ to Washington
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next