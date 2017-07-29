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Crime

Solid gold replica of lunar space module stolen from Neil Armstrong museum in Ohio

Beacon Journal staff and wire report

Published: July 29, 2017 - 12:19 PM
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This image provided by Armstrong Air and Space Museum shows a lunar module replica at Armstrong Air and Space Museum in Wapakoneta, Ohio. Police say the rare gold replica of the lunar space module has been stolen from the museum. Police responded to an alarm at the museum just before midnight Friday and discovered the 5-inch high, solid-gold replica had been stolen. (Armstrong Air and Space Museum/Wapakoneta police department via AP)


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