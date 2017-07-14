Special delivery: New Ford Fusions from Mexico delivered to Northeast Ohio stuffed with $1 million in pot, authorities say

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UkFWRU5OQSYjODIxMjtBIGN1cmlvdXMgbWVjaGFuaWMgYXQgYSBsb2NhbCBGb3JkIGRlYWxl
cnNoaXAgc3R1bWJsZWQgYWNyb3NzIGEgY2x1ZSB0aGF0IGxlZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHRvIG1v
cmUgdGhhbiBhICQxIG1pbGxpb24gb2YgbWFyaWp1YW5hIHN0dWZmZWQgaW50byBuZXcgY2FycyBi
ZWluZyBkZWxpdmVyZWQgaGVyZSBmcm9tIE1leGljbywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCBGcmlkYXku
PC9wPjxwPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5IFNoZXJpZmYgRGF2aWQgRG9hayBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc3Bl
Y2lmeSB3aGljaCBkZWFsZXJzaGlwIGRpc2NvdmVyZWQgdGhlIHBvdCBvciB3aGVuIHRoZSBpbnZl
c3RpZ2F0aW9uIGJlZ2FuLiA8L3A+PHA+QnV0IHRoZSBQb3J0YWdlIENvdW50eSBEcnVnIFRhc2sg
Rm9yY2UgJiM4MjEyOyB3b3JraW5nIHdpdGggZmVkZXJhbCBkcnVnIGFnZW50cywgWW91bmdzdG93
biBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGFuZCBGb3JkIG1vdG9yIGNvbXBhbnkgJiM4MjEyOyA8L3A+PHA+Zm91
bmQgcGFja2FnZXMgb2YgbWFyaWp1YW5hIGhpZGRlbiBpbiBuZXcgRm9yZCBGdXNpb25zIGluIFBv
cnRhZ2UsIFN0YXJrIGFuZCBDb2x1bWJpYW5hIGNvdW50aWVzLCBhbG9uZyB3aXRoIGFub3RoZXIg
Y2FyIGluIFBlbm5zeWx2YW5pYTwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIGRldGVybWluZWQgdGhlIGNh
cnMgd2VyZSBtYW51ZmFjdHVyZWQgaW4gTWV4aWNvIGFuZCBzaGlwcGVkIGJ5IHJhaWxyb2FkIGNh
ciB0byBBcml6b25hIGJlZm9yZSByZWFjaGluZyB0aGVpciBmaW5hbCBkZXN0aW5hdGlvbiBhdCBh
IHJhaWwgeWFyZCBpbiBUcnVtYnVsbCBDb3VudHkuPC9wPjxwPkFzIHRoZXkgd2VyZSBpbnZlc3Rp
Z2F0aW5nLCBhdXRob3JpdGllcyBhbHNvIGZvdW5kIGEgcmFpbCBjYXIgY29udGFpbmluZyAxNSBu
ZXcgRm9yZCBGdXNpb25zIHdpdGggbm8gc3BhcmUgdGlyZXMuIFNvbWVvbmUgaGFkIHJlbW92ZWQg
dGhlIHRpcmVzIGFuZCBmaWxsZWQgdGhlIHNwYWNlIHdpdGggY29tcHJlc3NlZCBwYWNrYWdlcyBv
ZiBtYXJpanVhbmEgbWFkZSB0byByZXNlbWJsZSBhIHNwYXJlLCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwv
cD48cD5ObyBvbmUgaGFzIGJlZW4gY2hhcmdlZCBpbiB0aGUgY2FzZSBhbmQgdGhlIGludmVzdGln
YXRpb24gaXMgb25nb2luZy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.