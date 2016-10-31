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Sporting surrogates stump for Clinton in Kent

Published: October 31, 2016 - 06:59 PM | Updated: October 31, 2016 - 11:14 PM
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