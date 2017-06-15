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Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 15, 2017 - 04:25 PM | Updated: June 16, 2017 - 08:02 AM
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Fellow choir member Sharon Ackerman lights candles during a prayer vigil for the slain Eugene and Bobbi John on Thursday at Mt. Tabor United Methodist Church in East Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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