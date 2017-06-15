All CATEGORIES
☰ Menu

Slayings

Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 15, 2017 - 04:25 PM | Updated: June 16, 2017 - 08:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fellow choir member Sharon Ackerman lights candles during a prayer vigil for the slain Eugene and Bobbi John on Thursday at Mt. Tabor United Methodist Church in East Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

party19cut_01
Weekend parties support trails in Cuyahoga Valley National Park - 9:06 PM

More than a thousand people attended parties at the Cuyahoga Valley National Park over the weekend to support the Trails Forever Legacy Fund of the Conservancy for Cuyahoga Valley National Park.

Party listings — Week of June 19 - 9:06 PM
falls16cut_01
Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish - 7:44 PM
goodnews19_sebastian
Good News — June 19: Rock & Recovery receives Advocate of the Year award - 6:49 PM
hist19_01
Local history: Goodyear’s PeopleMover whisked Disney guests to Tomorrowland - 6:44 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next