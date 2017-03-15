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Stark County church damaged in morning fire

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 15, 2017 - 12:28 PM | Updated: March 16, 2017 - 12:35 PM
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Pastor Dana Gammill and Plain Township Fire Chief Charles Shalenberger at the scene of a early morning fire at the Cathedral of Life Church on Wednesday in Plain Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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