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Stark State College to temporarily open Akron campus in Brown Mackie College building in January

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: September 28, 2016 - 10:50 AM | Updated: September 28, 2016 - 02:02 PM
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