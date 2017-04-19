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Brewery tour

State lawmakers going brewery hopping in Akron

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 09:36 PM | Updated: April 20, 2017 - 06:38 AM
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Representative Emilia Sykes (D-34th District) addresses the audience during a League of Women's Voters Summit candidate night at Cuyahoga Falls High School on Oct. 8, 2016. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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