All CATEGORIES
☰ Menu

Stow police looking for suspect caught on video in weekend bank robbery

Beacon Journal staff report

Published: July 12, 2017 - 08:46 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stow Police responded to a hold-up alarm at Fifth Third Bank, 911 Graham Road on Saturday. The suspect, a black male wearing black pants, black shoes and a black sweatshirt with Stark State written on the front of it, had threatened bank employees and taken money from one of the tellers. (Stow Police)


MORE IN NEWS

knight12cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
$1.5 million Knight Foundation grant will help connect the dots, improve public spaces for a more vibrant downtown Akron

A $1.5 million grant to the Downtown Akron Partnership is designed to bring the “icing to the cake” and “connect the dots” of various bright spots throughout downtown Akron, while encouraging new improvements.

italian_10cut_01
Akron’s Sons of Italy lodge turns 100
utown11cut_04
Injured Uniontown police officer has another surgery - 9:14 AM
hendon12cut_01
Akron man pleads not guilty to new charges for impersonating officer in Scared Straight program
hoptreexx_02
Hop Tree Brewing putting down roots in Hudson
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next