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Stow police looking for suspect caught on video in weekend bank robbery

Beacon Journal staff report

Published: July 12, 2017 - 08:46 AM
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Stow Police responded to a hold-up alarm at Fifth Third Bank, 911 Graham Road on Saturday. The suspect, a black male wearing black pants, black shoes and a black sweatshirt with Stark State written on the front of it, had threatened bank employees and taken money from one of the tellers. (Stow Police)


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