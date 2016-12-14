Stow’s Meijer store won’t open for at least a couple of years

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1RPVzogTG9jYWwgc2hvcHBlcnMgaGF2ZSBiZWVuIHdhaXRpbmcgYSBjb3VwbGUgb2YgeWVh
cnMgZm9yIGEgbmV3IE1laWplciBzdG9yZSB0byBicmVhayBncm91bmQgaW4gU3Rvdy48L3A+PHA+
Q2l0eSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBubyB3b3JyaWVzICYjODIxMjsgaXQmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBn
b2luZyB0byBoYXBwZW4uPC9wPjxwPlRoZSBzYWxlIG9mIHByb3BlcnR5IGluIHRoZSBmb3JtZXIg
U3Rvdy1LZW50IFBsYXphIHRvIE1laWplciB3YXMgY29tcGxldGVkIHRoaXMgbW9udGguPC9wPjxw
PkFib3V0IDkwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHN0cnVjdHVyZXMgb24gdGhlIHByb3BlcnR5IGhhdmUg
YmVlbiBjbGVhcmVkIGF3YXksIGFuZCBNYXlvciBTYXJhIEtsaW5lIHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyBo
ZXIgaG9wZSB0aGUgcmVzdCB3aWxsIGNvbWUgZG93biBpbiAyMDE3LjwvcD48cD5UaGUgbGFzdCB3
b3JkIHRoYXQgY2l0eSBvZmZpY2lhbHMgaGFkIHdhcyB0aGF0IGNvbnN0cnVjdGlvbiBjb3VsZCBi
ZWdpbiBhdCB0aGUgZW5kIG9mIDIwMTcgb3IgZWFybHkgMjAxOC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhh
dmUgYmVlbiBjb250aW51aW5nIHRvIHJlY2VpdmUgcGxhbnMgYW5kIFtyZXF1aXJlZCBwYXBlcndv
cmtdIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHByb2Nlc3MgYW5kIHRoZXJlIHN0aWxsIG1heSBiZSBhbiBhcHBy
b3ZhbCBvciB0d28gd2UgaGF2ZSB0byBkbywgYnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIGFsbCBnb29kIHRvIGdv
LCYjODIyMTsgS2xpbmUgc2FpZC48L3A+PHA+U2hlIHNhaWQgTWVpamVyIHRyYWRpdGlvbmFsbHkg
YnVpbGRzIG9uZSBzdG9yZSBhdCBhIHRpbWUsIGFuZCB0aGVyZSBhcHBlYXIgdG8gYmUgZml2ZSBp
biB0aGUgcGlwZWxpbmUgZm9yIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvICYjODIyMDtzbyB3aGVuIHdlIGdldCBi
dWlsdCBkZXBlbmRzIG9uIHdoZXJlIHdlIGFyZSBpbiB0aGUgcGlwZWxpbmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgY29tcGFueSBpcyBwbGFubmluZyBzaXRlcyBpbiBBdm9uLCBNZW50b3IsIEF1c3RpbnRv
d24gYW5kIEJhaW5icmlkZ2UgVG93bnNoaXAuIE9mZmljaWFscyBhcmUgYWxzbyBjb25zaWRlcmlu
ZyBzaXRlcyBpbiBMb3JhaW4gYW5kIFdvb3N0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBTdG93LUtlbnQgUGxhemEs
IG9mZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1OSwgd2FzIGEgbWFqb3Igc2hvcHBpbmcgZGVzdGluYXRpb24gZnJv
bSAxOTU5IHVudGlsIHRoZSAxOTkwcy4gQnV0IHRoZSBncm93dGggb2YgbW9kZXJuIHJldGFpbCBh
cm91bmQgaXQgYW5kIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgbXVjaCBvZiB0aGUgY29tcGxleCBpcyBmYXIgZnJv
bSB0aGUgc3RyZWV0IGhhcyBjb25zcGlyZWQgYWdhaW5zdCBlZmZvcnRzIHRvIHJlanV2ZW5hdGUg
aXQuIE11Y2ggb2YgdGhlIHBsYXphIGhhZCBiZWVuIHZhY2FudCBmb3IgbW9yZSB0aGFuIGEgZGVj
YWRlLjwvcD48cD5JbiAyMDE0LCBhIGRldmVsb3BlciBoYWQgcGxhbnMgdG8gdHVybiBpdCBpbnRv
IGEgcmVzaWRlbnRpYWwgbmVpZ2hib3Job29kIHdoZW4gTWVpamVyIHNob3dlZCBpbnRlcmVzdC48
L3A+PHA+TWVpamVyIGlzIGEgZmFtaWx5LW93bmVkLCBsYXJnZWx5IHVuaW9uLXJlcHJlc2VudGVk
IDIwMC11bml0IGNoYWluIGJhc2VkIGluIE1pY2hpZ2FuLiBUaGVyZSBhcmUgc2V2ZXJhbCBzdG9y
ZXMgaW4gT2hpbywgYnV0IG5vbmUgY2xvc2VyIHRvIFN0b3cgdGhhbiBNYW5zZmllbGQsIG1vcmUg
dGhhbiA3MCBtaWxlcyBhd2F5LjwvcD48cD5UaGUgY29tcGFueSBoYXMgcGxhbnMgaW4gU3RvdyBm
b3IgYSAxOTMsMDAwLXNxdWFyZS1mb290IGdyb2NlcnkvZGVwYXJ0bWVudC9nYXJkZW4gc3VwZXJz
dG9yZSB0aGF0IHdvdWxkIGNvc3QgbmVhcmx5ICQyNSBtaWxsaW9uIGFuZCBlbXBsb3kgYWJvdXQg
MjAwIHBlb3BsZS48L3A+PHA+QSBNZWlqZXIgc3Bva2VzbWFuIGNvdWxkIG5vdCBiZSByZWFjaGVk
IFdlZG5lc2RheS4gPC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5
Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.