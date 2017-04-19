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Streetsboro man pleads not guilty to murder in killing of unarmed Akron man during dirt bike dispute

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 11:14 AM | Updated: April 20, 2017 - 04:14 PM
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William Knight during a video arraignment at the Summit County Courthouse in Akron. Knight is charged with murder and felonious assault in the death of Keith Johnson, 24, who was unarmed when Knight shot him as Johnson was attempting to flee with the dirt bike that Knight said was stolen from his family and they were attempting to retrieve it. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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