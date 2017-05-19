All CATEGORIES
☰ Menu

Local economy

Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 19, 2017 - 09:19 PM

MORE IN NEWS

ticks20cut_01 Victoria Arocho - AP
Mild winters result in more ticks, parks staff reports

If you’ve gone your entire life without seeing a tick, your luck might run out this year.

betty20cut_01
Betty Lin-Fisher: Akron-area women leaders share their advice in new book
Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup
APTOPIX_Trump_US_Colombia_23112.jpg-4b981~14
Trump tells Russians FBI’s Comey was a ‘nut job’; Russia probe looks at close Trump aide
Trump draft speech to Muslims on first foreign trip: Drive out terrorists
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next