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Local economy

Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 19, 2017 - 09:19 PM | Updated: May 20, 2017 - 09:10 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) goes up for the shot in the second half of an NBA basketball game against the Atlanta Hawks in April 2017, in Atlanta. (AP Photo/Todd Kirkland)


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