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building set for completion in 2019

Summa breaks ground on new six-story tower

Beacon Journal staff report

Published: May 15, 2017 - 05:30 PM | Updated: May 16, 2017 - 08:29 AM
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A model of the new Summa tower on display at the groundbreaking for the new structure on Monday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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