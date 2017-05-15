Summa breaks ground on new six-story tower

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIGJyb2tlIGdyb3VuZCBNb25kYXkgb24gaXRzIG5ldyBXZXN0IFRvd2Vy
IGR1cmluZyBhIGNlcmVtb255IG9uIHRoZSBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3BpdGFsIGNhbXB1cy48L3A+
PHA+VGhlIGV2ZW50IG1hcmtlZCB0aGUgZmlyc3Qgc3RlcCBpbiB0aGUgJDI3MCBtaWxsaW9uIFBo
YXNlIEkgb2YgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBmYWNpbGl0eSBwbGFuLCBhbm5vdW5jZWQgbGFzdCB5ZWFy
LiBTdW1tYSBIZWFsdGggcGxhbnMgdG8gaW52ZXN0IHVwIHRvICQzNTAgbWlsbGlvbiB0aHJvdWdo
b3V0IGFsbCBwaGFzZXMgb2YgdGhlIHByb2plY3Qgb3ZlciB0aGUgbmV4dCBzaXggdG8gc2V2ZW4g
eWVhcnMuPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIG5ldyBXZXN0IFRvd2VyIGlzIGNvbXBsZXRlIGluIHNwcmlu
ZyAyMDE5LCB0aGUgc2l4LXN0b3J5IGJ1aWxkaW5nIHdpbGwgZmVhdHVyZSBwcml2YXRlIHBhdGll
bnQgcm9vbXM7IGV4cGFuZGVkIHN1cmdlcnkgc3VpdGVzIGFuZCBwYXRpZW50IHByZXAgYW5kIHJl
Y292ZXJ5IHJvb207IHR3byBmbG9vcnMgZGVkaWNhdGVkIHRvIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgaGVhbHRo
OyBhIGJyZWFzdCBjZW50ZXI7IGEgbXVsdGlwdXJwb3NlIGNvbmZlcmVuY2UgY2VudGVyOyBhIGxh
cmdlIGNvdmVyZWQgY2Fub3B5IGFyZWEgZm9yIGRyb3Atb2ZmIHdpdGggZGVkaWNhdGVkIHZhbGV0
IHNlcnZpY2VzOyBhbmQgYSBicmlkZ2UgdG8gdGhlIGFkam9pbmluZyBBZG9scGggU3RyZWV0IHBh
cmtpbmcgZ2FyYWdlLiA8L3A+PHA+VGhlIGJ1aWxkaW5nIHdpbGwgc2VydmUgYXMgdGhlIHByaW1h
cnkgZW50cmFuY2UgdG8gU3VtbWEmIzgyMTc7cyBDaXR5IEhvc3BpdGFsIGNhbXB1cywgd2hpY2gg
aXMgbm93IG9mZiBBcmNoIFN0cmVldC4gSXQgd2FzIGRlc2lnbmVkIGJ5IEhhc2Vuc3RhYiBBcmNo
aXRlY3RzIGFuZCBQZXJzcGVjdHVzIEFyY2hpdGVjdHVyZS4gPC9wPjxwPlRoZSBleHRlcmlvciBm
cm9udCBvZiB0aGUgbmV3IHRvd2VyIHdpbGwgYmUgYSBtb2Rlcm4gc3R5bGUsIGZlYXR1cmluZyBt
YWlubHkgZ2xhc3MgYW5kIHRleHR1cmVkIGdyYXkgbWV0YWwgcGFuZWxzLiBUaGUgYmFjayBvZiB0
aGUgZmFjaWxpdHkgd2lsbCBibGVuZCB0aGUgaG9zcGl0YWwmIzgyMTc7cyBwYXN0IHdpdGggdGhl
IGZ1dHVyZSwgdXNpbmcgc29tZSB0ZXJyYSBjb3R0YSBicmljayB0aGF0IGlzIHNlZW4gb24gbWFu
eSBvZiB0aGUgZXhpc3Rpbmcgb2xkZXIgYnVpbGRpbmdzIG9uIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgQWtyb24g
Y2FtcHVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.