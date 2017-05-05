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Health care

Summa Health’s interim CEO says ‘everything is on the table’ for correcting hospitals’ course

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 5, 2017 - 06:49 PM | Updated: May 9, 2017 - 11:18 AM
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Dr. Cliff Deveny, the Interim CEO of Summa Health at Summa Akron City Hospital Thursday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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