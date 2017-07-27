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Summit County Fair steps up inspections of its rides after tragic mishap at the Ohio State Fair

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 27, 2017 - 05:26 PM | Updated: July 28, 2017 - 08:13 AM
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An Ohio State Highway Patrol cadet patrols the midway at the Ohio State Fair Thursday in Columbus. The fair opened Thursday but its amusement rides remained closed one day after Tyler Jarrell, 18, was killed and seven other people were injured when the thrill ride broke apart and flung people into the air. (AP Photo/Jay LaPrete)


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