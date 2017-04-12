All CATEGORIES
☰ Menu

Courts

Summit County jury finds ex-boyfriend guilty of aggravated murder for third time in 25-year-old case

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 12, 2017 - 12:51 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A deputy leads defendant Willard McCarley out of the courtroom after he was found guilty for the 1992 death of Charlene Puffenbarger before Summit County Common Pleas Court Judge Joy Oldfield on Wednesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

mccarley13cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Summit County jury finds ex-boyfriend guilty of aggravated murder for third time in 25-year-old case

Guilty. Guilty. Guilty.

dreamland13web
National author says communities must end isolation to cure heroin crisis
murder13cut
Streetsboro man charged with murder in killing of man during dispute over stolen dirt bike
uberassault13cut
Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron, latest in national trend
cox13cut_3
Steps address clerical error that resulted in switching of charges in Akron nightclub shooting death
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next